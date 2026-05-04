Mistigri fête ses 10 ans ! ZA la Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Mistigri fête ses 10 ans !

ZA la Palun Salle des fêtes Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Cela fait 10 ans que la ludothèque associative Mistigri fait jouer petits et grands dans les Baronnies.

10 ans de rires, de découvertes, de rencontres et de moments partagés autour du jeu… et ça mérite une belle fête !

.

ZA la Palun Salle des fêtes Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 32 46 70 mistigri.ludo.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s been 10 years since the Mistigri toy library began bringing games to young and old alike in the Baronnies.

10 years of laughter, discoveries, encounters and shared moments around games? and that deserves a celebration!

L’événement Mistigri fête ses 10 ans ! Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale