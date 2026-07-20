AGENDA · Nîmes
Mix with the Ted SMAC Paloma Nîmes
jeudi 5 novembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Mix with the Ted
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 19:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Atelier animé par Teddy Marin et Adrien Tirel
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Workshop led by Teddy Marin and Adrien Tirel
L’événement Mix with the Ted Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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