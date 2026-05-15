Mixopartie Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Mixopartie

Rue Paul Veillon Boulodrome Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez participer au tournoi du club ouvert même aux nons-licenciés dans une ambiance conviviale. .

Rue Paul Veillon Boulodrome Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mixopartie

L’événement Mixopartie Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre