Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mixopartie Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École

Mixopartie Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École

Mixopartie Rue Paul Veillon Saint-Maixent-l’École dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Rue Paul Veillon

Adresse : Boulodrome

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Mixopartie

Rue Paul Veillon Boulodrome Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez participer au tournoi du club ouvert même aux nons-licenciés dans une ambiance conviviale.   .

Rue Paul Veillon Boulodrome Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mixopartie

L’événement Mixopartie Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)