MM Festival 2026 Bach dresse | La java se prépare La Fabrique du lien social Christiane Faure La Rochelle

mercredi 30 septembre 2026 · La Fabrique du lien social Christiane Faure · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

MM Festival 2026 Bach dresse | La java se prépare

La Fabrique du lien social Christiane Faure 42 Rue des Voiliers La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

En prélude aux festivités du MM Festival, les instrumentistes solistes d’il Convito rendront hommage à ce compositeur cher à leur cœur, ainsi qu’aux compositeurs amis et contemporains de Bach.

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La Fabrique du lien social Christiane Faure 42 Rue des Voiliers La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

As a prelude to the MM Festival celebrations, the soloists of Il Convito will pay tribute to this composer who is dear to their hearts, as well as to Bach’s friends and contemporaries.

L’événement MM Festival 2026 Bach dresse | La java se prépare La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle