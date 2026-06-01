Mode et Durabilité. Le cas de la collection mode contemporaine du Musée Mode & Dentelle de Bruxelles, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau

Mode et Durabilité. Le cas de la collection mode contemporaine du Musée Mode & Dentelle de Bruxelles Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art