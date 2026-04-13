Mode et modestie : l’éternel féminin dans les photographies de la Casa Susanna, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Mode et modestie : l’éternel féminin dans les photographies de la Casa Susanna Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

New York, 2004. Deux antiquaires découvrent, dans un marché aux puces, un lot de 340 clichés d’amateurs, pris entre 1959 et 1967, avec une carte de visite, « Susanna Valenti, travesti professionnel ». Pourtant, les hommes qui y figurent incarnent une identité féminine très éloignée de l’extravagance du cabaret : ici, il s’agit d’une femme au foyer respectable, féminine mais sage, à l’image des pages mode du Ladies’ Home Journal. Constituant une archive visuelle exceptionnelle, ces photographies documentent, en réalité, le premier réseau transgenre organisé de l’histoire LGBTQIA+ américaine.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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