Mode et psychanalyse, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Mode et psychanalyse Samedi 6 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Que peut nous apprendre la psychanalyse sur le pouvoir et le charme de la mode ? En s’appuyant sur des concepts psychanalytiques clés concernant le corps, la sexualité et l’inconscient, l’histoire culturelle de la mode et de la psychanalyse renouvelle l’interprétation de l’œuvre de créateurs tels qu’Elsa Schiaparelli, Gianni Versace et Alexander McQueen. La mode est alors comprise comme le prisme à travers lequel nous nous voyons nous-mêmes et les autres nous voient. Loin d’être superficielle, la mode apparaît comme une « surface profonde » qui communique nos désirs et nos angoisses sans que nous soyons pleinement conscients des messages que nous transmettons.

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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