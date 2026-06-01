Model, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Model Dimanche 7 juin, 10h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:25:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:25:00+02:00

Au début des années 80, New York est la capitale de la mode. Frederick Wiseman documente le quotidien d’une grande agence de mannequin et révèle les mécanismes d’un milieu dans lequel hommes et femmes évoluent selon le bon vouloir de leurs agents. Du recrutement aux défilés, en passant par les séances de pose, le cinéaste porte un regard critique sur ce monde d’apparence qui nourrit beaucoup de fantasmes mais engendre également quelques désillusions. Réalisant une véritable « comédie du travail », il interroge le rôle des images dans l’industrie du luxe et, plus largement encore, les enjeux de la marchandisation des corps dans la société américaine. « Model est pile au centre de ce qui me concerne : il traite de la manière dont on fabrique les images ». (Frederick Wiseman)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Frederick Wiseman, Model, 1980 © Météore Films