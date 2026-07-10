Mo’Drums Fire ! Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 10 octobre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Mo’Drums Fire !
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
MO’drums Fire !
The Music of Jimi Hendrix L’histoire raconte que Miles Davis et Jimi Hendrix eurent le désir de collaborer ensemble… elle ne le permit pas.
Dans l’idée de cette association, MO’drums (Siegfried Mandon, batterie, David Patrois, vibraphone et Damien Argentieri, orgue) invite le chanteur franco/canadien Sylvain Belgarde à une relecture du répertoire du fameux guitariste/chanteur/compositeur dans une esthétique musicale et sonore parente de cette période où le jazz bascula vers des contrées novatrices et électriques. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Mo’Drums Fire !
L’événement Mo’Drums Fire ! Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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