Mogador–Essaouira : Carrefour historique et mosaïque architecturale, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
Mogador–Essaouira : Carrefour historique et mosaïque architecturale, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Mogador–Essaouira : Carrefour historique et mosaïque architecturale Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Essaouira, anciennement Mogador, se distingue par une architecture plurielle issue de rencontres culturelles successives. Sa médina fortifiée, façonnée par des influences européennes, africaines et locales, témoigne d’un riche héritage historique. Une balade mémorielle à travers la ville permet de lire des formes architecturales d’origines diverses cohabitant en parfaite symbiose. Dans plusieurs quartiers, se superposent des empreintes européennes, africaines, musulmanes et juives, reflétant la diversité culturelle qui a marqué son développement urbain. L’utilisation de la pierre locale, l’ouverture sur l’océan atlantique et l’harmonie des volumes confèrent à la ville une identité singulière. Cette diversité architecturale, à la fois fonctionnelle et esthétique, fait d’Essaouira un exemple remarquable de dialogue entre les cultures.
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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