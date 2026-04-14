Mohamed Dali présente : Troy Von Balthazar + Drive With A Dead Girl, La malterie, Lille

Mohamed Dali présente : Troy Von Balthazar + Drive With A Dead Girl Vendredi 24 avril, 20h00 La malterie Nord

10€ / 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

CONCERT INITIALEMENT PRÉVU LE 22 NOVEMBRE 2025. POUR DES RAISONS DE CONTRAINTES SUR LA TOURNÉE DE L’ARTISTE TvB, CE CONCERT AVAIT ÉTÉ REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE. TOUTE PLACE ACHETÉE EN LIGNE POUR LA DATE DU 22 NOVEMBRE 2025 RESTE VALABLE POUR LA NOUVELLE DATE.

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Mohamed Dali présente :

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TvB (Troy Von Balthazar, Chokebore | Hawaï/Bordeaux | Vicious Circle)

Après 5 albums à officier en tant que leader charismatique du groupe de rock indé Chokebore, Troy Von Balthazar, désormais connu sous le nom de TvB, nous a sorti en 2025 son 7ème opus en solo : « Aloha Means Goodbye », un album fragile, presque à nu, avec des structures et un rendu dépouillés, à l’os, aux accents tantôt minimalistes, tantôt progressifs, mais toujours poétiques.

Une plongée au cœur de l’univers de TvB : guitares précises ou piano mélancolique, nappes de synthé ambiantes et éthérées et envolées rythmiques accueillent son écriture, prose délicate qui nous parle de lui, qui parle de nous. Une œuvre à l’image de ce musicien : entre la force et la poésie, l’intensité et l’intimité.

TvB sera en tournée et sera en duo accompagné de son violloncelliste.

Recommandé si vous aimez : Elliott Smith, Kevin Morby, Jason Lytle, Sparklehorse, John Frusciante…

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Drive With A Dead Girl (shoegaze cold-wave noise | Lille)

Venus de Lille, les Drive With A Dead Girl proposent une musique rock envoutante qui navigue entre le shoegaze et les influences cold-wave et noise. Leur musique réunit mélodie et dissonance, contemplation et vacarme.

Un nouvel album vient de sortir, il s’appelle « Oh! Lucky », il est rempli d’émotions, de grâce mais aussi de colère, de lumière mais aussi de nuit. Composé d’Alex chanteuse et bassiste, de Jean et Matthieu aux guitares et de Sophie à la batterie, le groupe trace sa route à travers les brumes du Nord de la France depuis plus de quinze ans.

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⚠️ : la malterie est un lieu de cercle privé, une adhésion annuelle

est obligatoire. Elle coûte 1€ et se prend sur place ou sur internet.

bar (CB / cash)

La malterie 250 bis Boulevard Victor Hugo 59000 Lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Le 24 avril 2026, Troy Von Balthazar présente son nouvel album Aloha Means Goodbye aux côtés des Lillois.es de Drive With A Dead Girl et de leur shoegaze cold-wave mélancolique et puissant.