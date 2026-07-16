MOI CANARD, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

MOI CANARD Mercredi 31 mars 2027, 15h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 8 à 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T15:00:00+02:00 – 2027-03-31T15:30:00+02:00

Fin : 2027-03-31T15:00:00+02:00 – 2027-03-31T15:30:00+02:00

MAUVAIS GARÇON

Moi, canard, c’est une quête, une rencontre avec soi, un face à face avec son propre reflet dans la mare.

Et je me dis que bon sang NON

la vie ça ne pouvait pas être que pondre des œufs et les manger

je passai la porte

sans me retourner

Short en jean et baskets palmées, Enora Boëlle prend en charge le récit physique, spatial et haletant d’un canard en quête de sa vérité. Un témoignage qui fait écho aux bruits du monde où l’étau des libertés se resserre.

Inspirée du conte d’Andersen, Moi, canard est une histoire que l’on connaît tous, intemporelle et résolument actuelle..

Un récit duveteux et piquant comme une plume.

« C’est avec la même précision que l’interprète seule en scène, se glisse dans les plumes de ce canard, avec pour tout artifice le mot et le geste qui s’accordent. Un très beau travail sur le corps et le langage, comme une langue chorégraphiée. »Télérama, TTT

Texte : Ramona Badescù (commande d’écriture)

Mise en scène et chorégraphie : Enora Boëlle & Robin Lescouët

Jeu : Enora Boëlle

Création lumière : Anthony Merlaud

Régie : Caroline Gicquel

Musique : Rouge Gorge

Production et diffusion : Babeth Bouëtard

Création au festival Marmaille, octobre 2017

Moi, canard a bénéficié de l’aide à l’écriture, à la production et à l’édition de l’association SACD – Beaumarchais.

Texte édité aux édition Cambourakis suite à la création du spectacle, avec les illustrations de Fanny Dreyer

Soutien : Festival Marmaille / Lillico -Rennes

www.mauvaisgarcon.org

En partenariat avec La ligue de l’enseignement 04

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.mauvaisgarcon.org »}, {« data »: {« author »: « Theatre de Poche-le Joli Collectif », « cache_age »: 86400, « description »: « De: Ramona BadescunMise en scu00e8ne: Enora Bou00eblle & Robin Lescouu00ebtnJeu: Enora Bou00eblle », « type »: « video », « title »: « Moi, canard – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2gA_O6sQ824/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2gA_O6sQ824 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzWElXsxdWQy4ge2E-3ladQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Moi, canard, c’est une quête, une rencontre avec soi, un face à face avec son propre reflet dans la mare.

Louise Quignon