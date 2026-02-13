Moi, Daniel Blake – Projection & Débat – Espace de Réflexion Ethique Hauts-de-France, Gare Saint Sauveur, Lille

Moi, Daniel Blake – Projection & Débat – Espace de Réflexion Ethique Hauts-de-France Mardi 17 mars, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…

Film de Ken Loach (1h41)

Le film sera suivi d’une table ronde et d’un débat avec le public sur les inégalités sociales en santé, animée par Robin Cremer, Directeur adjoint de l’ERER des Hauts-de-France.

La liste des intervenants arrivent bientôt.

Gratuit sur inscription

Tout public

Mardi 17 mars, 19 h

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

L’ERER des Hauts-de-France est de retour à la Gare Saint Sauveur ! Découvrez le film « Moi, Daniel Blake » suivi d’une table ronde et d’un débat avec le public sur les inégalités sociales en santé.

