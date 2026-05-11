Bourges

Mois de la Photo Exposition des Membres du Photo Ciné Club du Berry

145 Avenue François Mitterrand Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-05-11

Découvrez Regard sur l’architecture et Promenade dans la nature au Centre Hospitalier Jacques Cœur. Une double exposition du Photo Ciné Club du Berry entre esthétique urbaine et sérénité sauvage.

Du 11 mai au 4 juin, le hall d’entrée du Centre Hospitalier Jacques Cœur accueille une exposition photographique signée par les membres du Photo Ciné Club du Berry (PCCB). Ce rendez-vous culturel s’articule autour de deux thématiques majeures Regard sur l’architecture , qui explore la diversité des styles et des formes de bâtiments à travers les âges, et Promenade dans la nature , une série de clichés reposants capturant la beauté simple du monde vivant.

Cette galerie éphémère offre aux visiteurs, patients et personnels une parenthèse artistique esthétique en journée. À travers ces œuvres, les photographes du club partagent leur sensibilité technique et leur vision du patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel. Une invitation à l’évasion visuelle au cœur de l’établissement. .

145 Avenue François Mitterrand Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 40 69 48 98

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English :

Discover Regard sur l’architecture and Promenade dans la nature at the Centre Hospitalier Jacques C?ur. A double exhibition by the Photo Ciné Club du Berry, between urban aesthetics and wild serenity.

L’événement Mois de la Photo Exposition des Membres du Photo Ciné Club du Berry Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES