Bourges

Mois de la Photo Hors Cadre, Ce qui Reste à Voir

Rue Jules Bertaut Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-18

Apprenez à décoder l’image avec Hors cadre, ce qui reste à voir . Exposition et ateliers aux Archives municipales et à la Bibliothèque des Gibjoncs pour explorer les enjeux de la photographie.

Les Archives municipales et la Bibliothèque des Gibjoncs proposent Hors cadre, ce qui reste à voir , un programme dédié à l’analyse de l’image. Le public est invité à découvrir des clichés curieux exposés en salle de lecture des Archives (rue Jules Bertaut), accessibles du lundi au vendredi.

L’événement s’enrichit de deux temps forts un atelier commenté le mercredi 20 mai (14h, 15h30, 17h) pour comprendre le contexte des œuvres, et un atelier de pratique Regards sur le parc paysager des Gibjoncs le samedi 23 mai de 13h30 à 16h30. Ce dernier permet aux débutants d’apprendre les bases du cadrage avec leur propre matériel numérique. Ces activités pédagogiques, sur inscription, offrent une immersion unique dans les coulisses de la création photographique et de l’histoire locale. .

Rue Jules Bertaut Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 00 94 archives.municipales@agglo-bourgesplus.fr

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English :

Learn to decode images with Hors cadre, ce qui reste à voir . Exhibition and workshops at the Archives municipales and Bibliothèque des Gibjoncs to explore the challenges of photography.

L’événement Mois de la Photo Hors Cadre, Ce qui Reste à Voir Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES