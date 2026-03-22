Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Mois de la rando à fleur de Loire de Gournier à Chazelles

croix de Gournier Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 10:00:00

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-26

Itinéraire à fleur de Loire, puis retour par le GR3 Sources et Gorges de la Loire . Accompagnée par J. Pierre Cizeron, Président de l’AAPPMA Monistrol Gournier et passionné de la Loire. Pique-nique tiré du sac. Bons marcheurs. Sur réservation.

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croix de Gournier Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

Fleur de Loire itinerary, then return via the GR3 Sources and Gorges of the Loire. Led by J. Pierre Cizeron, President of the AAPPMA Monistrol Gournier and a Loire enthusiast. Pack your own picnic lunch. For experienced hikers. By reservation only.

L’événement Mois de la rando à fleur de Loire de Gournier à Chazelles Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron