Informations pratiques

Mende

MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Mois de l’architecture en Occitanie

A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ? Balade moderne et contemporaine en Lozère

Exposition du 7 au 30 octobre au Musée du Gévaudan

Mois de l’architecture en Occitanie

A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ? Balade moderne et contemporaine en Lozère

Exposition du 7 au 30 octobre au Musée du Gévaudan

Les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade, avec l’artiste Éric Watier, ont répondu à l’invitation d’une résidence itinérante pour qualifier l’architecture moderne et contemporaine en Lozère. Leur proposition, riche de simplicité, prend la forme d’une balade architecturale à l’écoute d’un territoire marqué par ses roches millénaires, son architecture centenaire et ses pratiques ancestrales.

À l’occasion de la parution de leur Guide de balade d’architecture moderne et contemporaine en Lozère, le musée, en partenariat avec le CAUE de la Lozère, vous propose une exposition sensible, cabinet de curiosités rassemblées par les les architectes.

gratuit .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

Architecture Month in Occitanie

%AB What matters most to us? Where do we find refuge? A modern and contemporary journey through Lozère %BB

Exhibition from October 7 to 30 at the Musée du Gévaudan

L’événement MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende