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MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

mercredi 7 octobre 2026 · Mende

MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Rue de l'Épine
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Mende

MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Mois de l’architecture en Occitanie

A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ? Balade moderne et contemporaine en Lozère

Exposition du 7 au 30 octobre au Musée du Gévaudan
Mois de l’architecture en Occitanie

A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ? Balade moderne et contemporaine en Lozère

Exposition du 7 au 30 octobre au Musée du Gévaudan

Les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade, avec l’artiste Éric Watier, ont répondu à l’invitation d’une résidence itinérante pour qualifier l’architecture moderne et contemporaine en Lozère. Leur proposition, riche de simplicité, prend la forme d’une balade architecturale à l’écoute d’un territoire marqué par ses roches millénaires, son architecture centenaire et ses pratiques ancestrales.

À l’occasion de la parution de leur Guide de balade d’architecture moderne et contemporaine en Lozère, le musée, en partenariat avec le CAUE de la Lozère, vous propose une exposition sensible, cabinet de curiosités rassemblées par les les architectes.

gratuit   .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85  museepatrimoine@mende.fr

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English :

Architecture Month in Occitanie

%AB What matters most to us? Where do we find refuge? A modern and contemporary journey through Lozère %BB

Exhibition from October 7 to 30 at the Musée du Gévaudan

L’événement MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende

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