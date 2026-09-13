MOIS DU CLIMAT CONFERENCE LE VIVANT, MARC ANDRE SELOSSE Théâtre municipal Mayenne
lundi 14 septembre 2026 · Théâtre municipal · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
MOIS DU CLIMAT CONFERENCE LE VIVANT, MARC ANDRE SELOSSE
Théâtre municipal Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 20:00:00
fin : 2026-09-14 22:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Après le succès des éditions 2024 et 2025, le Département et ses nombreux partenaires (collectivités, associations et acteurs économiques), vous proposent une 3ᵉ édition du Mois du Climat, encore plus riche, du 15 septembre au 15 octobre 2026.
Marc-André Selosse, botaniste et mycologue, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, abordera la biodiversité, l’eau, les sols, l’agriculture et l’humain.
Proposé dans le cadre du Plan d’Actions Biodiversité de Mayenne Communauté.
Gratuit Accès libre
Informations 02 43 30 21 21 .
Théâtre municipal Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 planclimat@mayennecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the success of the 2024 and 2025 editions, the Department and its many partners (local governments, associations, and businesses) are pleased to present the 3rd edition of Climate Month, which will be even more extensive, from September 15 to October 15, 2026.
L’événement MOIS DU CLIMAT CONFERENCE LE VIVANT, MARC ANDRE SELOSSE Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co
À voir aussi à Mayenne (Mayenne)
- JOURNEE DES PEINTRES A FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent 13 septembre 2026
- Vide-grenier Livet 13 septembre 2026
- Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 13 septembre 2026
- RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS Mézangers 13 septembre 2026
- May’Pin-Up Festival Terrain de loisirs Saint-Aubin-Fosse-Louvain 13 septembre 2026