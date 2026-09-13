MOIS DU CLIMAT CONFERENCE LE VIVANT, MARC ANDRE SELOSSE Théâtre municipal Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

MOIS DU CLIMAT CONFERENCE LE VIVANT, MARC ANDRE SELOSSE

Théâtre municipal Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 20:00:00

fin : 2026-09-14 22:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Après le succès des éditions 2024 et 2025, le Département et ses nombreux partenaires (collectivités, associations et acteurs économiques), vous proposent une 3ᵉ édition du Mois du Climat, encore plus riche, du 15 septembre au 15 octobre 2026.

Marc-André Selosse, botaniste et mycologue, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, abordera la biodiversité, l’eau, les sols, l’agriculture et l’humain.

Proposé dans le cadre du Plan d’Actions Biodiversité de Mayenne Communauté.

Gratuit Accès libre

Informations 02 43 30 21 21 .

Théâtre municipal Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 planclimat@mayennecommunaute.fr

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English :

Following the success of the 2024 and 2025 editions, the Department and its many partners (local governments, associations, and businesses) are pleased to present the 3rd edition of Climate Month, which will be even more extensive, from September 15 to October 15, 2026.

L’événement MOIS DU CLIMAT CONFERENCE LE VIVANT, MARC ANDRE SELOSSE Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co