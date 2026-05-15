Mois quatorzien du handicap – Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris

« Atelier d’aveugles » est un drame en un acte de Lucien

Descaves, créé en 1911 au Théâtre du Grand-Guignol. La pièce se déroule

dans un atelier misérable où des ouvriers aveugles fabriquent des

brosses sous l’autorité d’un contremaître autoritaire. Dans ce huis clos

oppressant, la monotonie du travail et la pauvreté alimentent une

tension croissante, attisée par un ouvrier provocateur, jusqu’à une

révolte inévitable et une fin dramatique marquante. À travers ce tableau

réaliste, Descaves dénonce la dureté des conditions ouvrières et les

injustices sociales, mettant en lumière la violence des rapports de

pouvoir dans le monde du travail.

Autres événements du cycle Dis/Abilities :

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap de la Mairie du 14e arrondissement. En coopération avec l’association Percevoir et le Conseil de Quartier de Montsouris-Dareau.

Lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes, suivie d’une discussion et d’un moment convivial.

Le jeudi 04 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-disability-studies-perspectives-internationales-2/ https://www.facebook.com/events/1632228771157398 https://www.facebook.com/events/1632228771157398



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