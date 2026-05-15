Mois quatorzien du handicap – Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris
Mois quatorzien du handicap – Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris jeudi 4 juin 2026.
« Atelier d’aveugles » est un drame en un acte de Lucien
Descaves, créé en 1911 au Théâtre du Grand-Guignol. La pièce se déroule
dans un atelier misérable où des ouvriers aveugles fabriquent des
brosses sous l’autorité d’un contremaître autoritaire. Dans ce huis clos
oppressant, la monotonie du travail et la pauvreté alimentent une
tension croissante, attisée par un ouvrier provocateur, jusqu’à une
révolte inévitable et une fin dramatique marquante. À travers ce tableau
réaliste, Descaves dénonce la dureté des conditions ouvrières et les
injustices sociales, mettant en lumière la violence des rapports de
pouvoir dans le monde du travail.
Autres événements du cycle Dis/Abilities :
- Atelier découverte tactile du braille “Lire avec les doigts les yeux fermés – Brailler fort !” animé par l’Association Percevoir | 4 juin 2026 de 16h à 17h15.
- Table ronde “Soirée Disability Studies, perspectives internationales” | 4 juin 2026 à 19h30
Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap de la Mairie du 14e arrondissement. En coopération avec l’association Percevoir et le Conseil de Quartier de Montsouris-Dareau.
Lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes, suivie d’une discussion et d’un moment convivial.
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-disability-studies-perspectives-internationales-2/ https://www.facebook.com/events/1632228771157398 https://www.facebook.com/events/1632228771157398
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