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Mois quatorzien du handicap – Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris

Mois quatorzien du handicap – Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris

Mois quatorzien du handicap – Atelier d’aveugles de Lucien Descaves Maison Heinrich Heine Paris jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C Boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : <p>Inscription conseillée</p>

« Atelier d’aveugles » est un drame en un acte de Lucien
Descaves, créé en 1911 au Théâtre du Grand-Guignol. La pièce se déroule
dans un atelier misérable où des ouvriers aveugles fabriquent des
brosses sous l’autorité d’un contremaître autoritaire. Dans ce huis clos
oppressant, la monotonie du travail et la pauvreté alimentent une
tension croissante, attisée par un ouvrier provocateur, jusqu’à une
révolte inévitable et une fin dramatique marquante. À travers ce tableau
réaliste, Descaves dénonce la dureté des conditions ouvrières et les
injustices sociales, mettant en lumière la violence des rapports de
pouvoir dans le monde du travail.

Autres événements du cycle Dis/Abilities :

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap de la Mairie du 14e arrondissement. En coopération avec l’association Percevoir et le Conseil de Quartier de Montsouris-Dareau.

Lecture de la pièce de théâtre Atelier d’aveugles de Lucien Descaves par des braillistes et non braillistes, suivie d’une discussion et d’un moment convivial.
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit

Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-disability-studies-perspectives-internationales-2/ https://www.facebook.com/events/1632228771157398 https://www.facebook.com/events/1632228771157398


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