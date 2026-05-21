Mois sans tabac Permanence Café discut’ Service de consultation externe Bourganeuf

Bourganeuf

Mois sans tabac Permanence Café discut’

Service de consultation externe Place Tournois Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-01 13:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Tous ensemble vers une vie sans tabac !

Dans le cadre de la campagne du Mois dans Tabac 2026, le Service de Consultation Externe du Centre Hospitalier de Bourganeuf vous propose cette permanence d’information, de sensibilisation, d’aide à la diminution ou à l’arrêt du tabac.

Seront présentes, une Animatrice de Santé Publique et une Infirmière de santé au travail pour les agents du CH. .

Service de consultation externe Place Tournois Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 01 33

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English : Mois sans tabac Permanence Café discut’

L’événement Mois sans tabac Permanence Café discut’ Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest