Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mois sans tabac Permanence Café discut’ Service de consultation externe Bourganeuf

Mois sans tabac Permanence Café discut’ Service de consultation externe Bourganeuf

Mois sans tabac Permanence Café discut’ Service de consultation externe Bourganeuf lundi 1 juin 2026.

Lieu : Service de consultation externe

Adresse : Place Tournois

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bourganeuf

Mois sans tabac Permanence Café discut’

Service de consultation externe Place Tournois Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-01 13:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Tous ensemble vers une vie sans tabac !

Dans le cadre de la campagne du Mois dans Tabac 2026, le Service de Consultation Externe du Centre Hospitalier de Bourganeuf vous propose cette permanence d’information, de sensibilisation, d’aide à la diminution ou à l’arrêt du tabac.

Seront présentes, une Animatrice de Santé Publique et une Infirmière de santé au travail pour les agents du CH.   .

Service de consultation externe Place Tournois Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 01 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mois sans tabac Permanence Café discut’

L’événement Mois sans tabac Permanence Café discut’ Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)