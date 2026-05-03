Molière en scène L’Avare Azay-le-Rideau
Molière en scène L’Avare Azay-le-Rideau dimanche 19 juillet 2026.
Azay-le-Rideau
Molière en scène L’Avare
rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’Ephémère Cie, compagnie de théâtre amateur basée à Saché, présente L’Avare de Molière, une comédie intemporelle où l’humour côtoie la satire sociale. À travers le personnage emblématique d’Harpagon, la troupe met en lumière l’obsession de l’argent et ses conséquences sur les relations humaines.
L’Avare
dimanche 19 juillet 2026 à 17h, salle Rodin
Molière en scène !
L’Ephémère Cie, compagnie de théâtre amateur basée à Saché, présente L’Avare de Molière, une comédie intemporelle où l’humour côtoie la satire sociale. À travers le personnage emblématique d’Harpagon, la troupe met en lumière l’obsession de l’argent et ses conséquences sur les relations humaines. Portée par un jeu rythmé et accessible, cette mise en scène invite tous les publics à redécouvrir un grand classique du répertoire dans un esprit vivant et convivial.
Direction Camille Clair, metteur en scène de la Cie Coriace
Tout public • Réservations 06 18 80 42 41 ou via Hello Asso
Tarifs de la Cie Plein tarif 5 € • Tarif réduit pour les enfants 5 .
rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
Saché-based amateur theater company L’Ephémère Cie presents Molière’s L’Avare, a timeless comedy of humor and social satire. Through the emblematic character of Harpagon, the troupe highlights the obsession with money and its consequences on human relationships.
L’événement Molière en scène L’Avare Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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