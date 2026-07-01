Molow Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Molow

Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Molow , c’est un mec tout seul sur scène , souvent avec une casquette..au début ! puis tout s’emballe, s’entrechock , sursaute !!!! wiiiizzzzz !!!

live & loop , voix instruments et autres joyeuseries , molow c’est du live , du gros , du bon !! venez participez au tourbillon musical semi improvisé et totalement foutrak et joyeux ! .

Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Molow Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon