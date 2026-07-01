Molow Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
samedi 18 juillet 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Molow
Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Molow , c’est un mec tout seul sur scène , souvent avec une casquette..au début ! puis tout s’emballe, s’entrechock , sursaute !!!! wiiiizzzzz !!!
live & loop , voix instruments et autres joyeuseries , molow c’est du live , du gros , du bon !! venez participez au tourbillon musical semi improvisé et totalement foutrak et joyeux ! .
Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Molow Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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