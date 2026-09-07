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MOMA ELLE, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer

MOMA ELLE, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Théâtre Monsigny
Adresse
Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit sur réservation à la boutique billetterie du théâtre du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h - placement libre debout - 0321873715

MOMA ELLE Vendredi 9 octobre, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation à la boutique billetterie du théâtre du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h – placement libre debout – 0321873715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

MOMA elle nous emmène en road-trip à travers les grands espaces américains, la côte Est australienne et les majestueux highlands écossais. Mêlant folk, pop, influences celtiques et un brin de country, son premier EP Run incarne cette identité en mouvement et pose les premières lignes d’un univers parfois mélancolique, parfois joyeux, rythmé de percussions entraînantes et d’envolées vocales puissantes. Accompagnée d’un looper, elle construit ses morceaux en direct, offrant ainsi un moment unique.
À découvrir dans le cadre confidentiel du foyer du Théâtre Monsigny.
+ 7ans
Bar et planches apéro

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]
Concert au foyer

© David Tabary

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