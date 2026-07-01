Moment de partage autour d’un paëlla, Église Saint-Martin, Rousson

Informations pratiques

Moment de partage autour d’un paëlla Dimanche 20 septembre, 12h00 Église Saint-Martin Gard

Sur réservation. Tarif : 16€/personne. Date limite d’inscription : 11/09/2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rendez-vous dans les jardins de la chapelle.

Un moment convivial vous sera proposé sur réservation, avec paiement en mairie pour valider votre inscription.

Au menu : paella, boisson et dessert, au tarif de 16€ par personne.

Ne manquez pas cette belle occasion de découvrir le patrimoine tout en partageant un moment gourmand.

Église Saint-Martin 1 Chemin du Plateau, 30340 Rousson, France Rousson 30340 Gard Occitanie 0466523215 https://www.cevennes-tourisme.fr/je-prepare/a-voir-a-faire/eglise-saint-martin-rousson-fr-3925826 [{« type »: « email », « value »: « elus@mairie-rousson.com »}] Cette église du XIIe siècle se trouve aujourd’hui isolée, le centre de peuplement s’étant déplacé vers la plaine. Elle était le siège d’un prieuré qui dépendait du diocèse d’Uzès. En 1472, lorsque l’église Saint-Jean d’Alais fut érigée en collégiale, Rousson fut uni à ce nouveau chapitre. Par la suite, le prieur, désigné par le chapitre d’Alais, présentait son vicaire à la collation de l’évêque d’Uzès. La date de construction des bâtiments du prieuré (1617) se place dans la période de prospérité des revenus du prieuré. L’examen de l’ensemble des constructions fait apparaître plusieurs campagnes de construction. Au XIIe siècle, construction de la nef, de l’abside centrale et des deux absidioles qui terminent le transept. La couverture de la nef a entièrement été refaite vers le début du XVIIe siècle, sur des doubleaux postiches qui retombent, tantôt au droit des piliers, tantôt sur les reins des grandes arcades. A cette époque, la toiture a été surélevée et refaite en tuiles canal. Les deux chapelles qui ont été ajoutées au nord et au sud de la travée du fond, sont couvertes d’ogives d’apparence moderne. La salle basse qui relie le prieuré au fond de la nef est une construction moderne. La sacristie est une adjonction du XIXe siècle.

A l’occasion des JEP, RDV dans les jardins de la chapelle!

©bianca selzer