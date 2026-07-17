Moment ludique avec jeux en bois et malles escape Game, Cour du presbytère de Mauléon, Mauléon

Informations pratiques

Moment ludique avec jeux en bois et malles escape Game Dimanche 20 septembre, 18h00 Cour du presbytère de Mauléon Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Moment ludique autour de jeux en bois et d’une malle d’escape game, proposé par Le 6 de Cœur et le Cercle ludique.

Cette animation se déroulera à l’issue de la « Balade improvisée autour du patrimoine en péril ».

Cour du presbytère de Mauléon Place de l’Eglise, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/

Moment ludique avec jeux en bois et malle Escape-Game avec Le 6 de Coeur et le Cercle ludique.

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