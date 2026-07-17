Moment ludique avec jeux en bois et malles escape Game, Cour du presbytère de Mauléon, Mauléon
dimanche 20 septembre 2026 · Cour du presbytère de Mauléon · Mauléon
Informations pratiques
Moment ludique avec jeux en bois et malles escape Game Dimanche 20 septembre, 18h00 Cour du presbytère de Mauléon Deux-Sèvres
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Moment ludique autour de jeux en bois et d’une malle d’escape game, proposé par Le 6 de Cœur et le Cercle ludique.
Cette animation se déroulera à l’issue de la « Balade improvisée autour du patrimoine en péril ».
Cour du presbytère de Mauléon Place de l’Eglise, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/
Moment ludique avec jeux en bois et malle Escape-Game avec Le 6 de Coeur et le Cercle ludique.
©Pixabay
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