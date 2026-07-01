MOMO, PETIT PRINCE DES BLEUETS, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

MOMO, PETIT PRINCE DES BLEUETS Samedi 13 mars 2027, 17h00 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T17:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T17:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:00:00+01:00

Une adaptation sensible du roman de Yaël Hassan, autour de l’amitié intergénérationnelles et de la découverte de la littérature.

Pour Momo, l’été s’annonce interminable dans la triste cité des Bleuets. Du jour où il s’inscrit à la bibliothèque, le cours de ses vacances change… Il fait la connaissance de Monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite, qui le sacre « petit prince des Bleuets ». De leurs discussions autour des livres va naître une forte amitié.

https://www.youtube.com/watch?v=S4rtZws-CY4

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4090 »}] [{« data »: {« author »: « En Scu00e8ne ! Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « Une adaptation sensible du cu00e9lu00e8bre roman de Yau00ebl Hassan explorant l’amitiu00e9 et la du00e9couverte de la littu00e9rature.nnPour Momo, lu2019u00e9tu00e9 su2019annonce interminable dans la triste citu00e9 des bleuets. Du jour ou00f9 il su2019inscrit u00e0 la bibliothu00e8que, le cours de ses vacances changeu2026 Il fait la connaissance de Monsieur Edouard, un extravagant instituteur u00e0 la retraite qui le sacre u201cPetit Prince des Bleuetsu201d. De leurs discussions autour des livres va nau00eetre une forte amitiu00e9. », « type »: « video », « title »: « Momo, Petit Prince des Bleuets », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/S4rtZws-CY4/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=S4rtZws-CY4 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC576naDq0X4RFFrvV11grdA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=S4rtZws-CY4 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Une adaptation sensible du roman de Yaël Hassan, autour de l’amitié intergénérationnelles et de la découverte de la littérature.

Crédit photo DR