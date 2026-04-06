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MON BREL PREFERE LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

MON BREL PREFERE LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

MON BREL PREFERE LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence dimanche 7 février 2027.

Lieu : LA COMEDIE D'AIX - AIX EN PROVENCE

Adresse : 8, AVENUE DE LA VIOLETTE

Ville : 13100 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2027-02-07

Fin : 2027-02-07

Heure de début : 18:00

MON BREL PREFERE Début : 2027-02-07 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13

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