Mon jardin aux beaux jours – Photographies de Nicolette Humbert, Médiathèque Jean Falala, Reims

Informations pratiques

Mon jardin aux beaux jours – Photographies de Nicolette Humbert 3 et 4 octobre Médiathèque Jean Falala Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Découvrez un univers plein de malice et de poésie à travers l’objectif de Nicolette Humbert, photographe et illustratrice jeunesse nancéenne. Dans ses imagiers photos sans texte, à la fois ludiques et documentaires, elle s’amuse des cadrages pour rendre sensible et intrigante la nature, son univers de prédilection. Les photographies exposées sont extraites de quatre de ses albums Que s’est-il passé ?, A nous de choisir !, Les gestes de la ferme et Pêche ou fesses ? publiés aux Editions La Joie de lire.

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326356800 https://www.bm-reims.fr Équipement central du réseau de lecture publique rémois, la médiathèque Jean Falala offre près de 160 000 documents sur tous supports (livres, disques, vidéos, jeux vidéo) en consultation et en prêt.

Elle contribue à dynamiser le secteur du parvis de la cathédrale, rénové en 2007.

Elle fait partie des douze projets nationaux retenus par le ministère de la culture et de la communication au titre du programme des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Ligne A et B – Arrêt Opéra

Biblis en folie 2026

Illustrat. extraite de l’album Que s’est-il passé ? de Nicolette Humbert © Editions La Joie de lire, 2013