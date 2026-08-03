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MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Rue des Archers Perpignan

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Archers · Perpignan

MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des Archers
Adresse
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Au Palais des rois de Majorque Ouvrez les portes d’un jardin où chaque plante raconte une histoire.
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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93  palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

At the Palace of the Kings of Majorca: Step into a garden where every plant tells a story.

L’événement MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME

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