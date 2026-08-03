MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au Palais des rois de Majorque Ouvrez les portes d’un jardin où chaque plante raconte une histoire.

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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

At the Palace of the Kings of Majorca: Step into a garden where every plant tells a story.

L’événement MON JARDIN SECRET JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME