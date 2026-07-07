Mon père avait 3 vaches Théâtre de Verdure Pertuis
vendredi 4 juin 2027 · Théâtre de Verdure · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Mon père avait 3 vaches
Vendredi 4 juin 2027 de 21h à 22h10.
167 rue Résini. Théâtre de Verdure Colline Saint Sépulcre Pertuis Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 21:00:00
fin : 2027-06-04 22:10:00
Date(s) :
2027-06-04
De l’humour et de la poésie pour suggérer la réflexion.
Le spectacle dresse un portrait de l’agriculture d’aujourd’hui, avec poésie, humour et bienveillance. Yves-Marie Le Texier est fils d’agriculteur du Centre Bretagne. Il a grandi dans une ferme au rythme des récoltes et du prix du lait.
En fouillant dans ses souvenirs, le comédien pose le point de départ d’une réflexion d’actualité sur l’évolution du monde agricole breton ruralité, mal-être paysan, environnement…
Cinq avatars d’Yves-Marie se présentent à nous comme autant d’agriculteurs, aussi différents les uns des autres. S’il avait repris l’exploitation familiale, lequel serait-il devenu ?
Cie MouTon MaJor
Avec et interprétation Yves-Marie Le Texier
Acc.mise en scène et regard extérieur Tatiana le Petitcorps
Vidéo Samuel Volson
A Partir de 12 ans .
Théâtre de Verdure Colline Saint Sépulcre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Humor and poetry to inspire reflection.
L’événement Mon père avait 3 vaches Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Sunsets vignerons en Luberon au Château Val Joanis Château Val Joanis Pertuis 7 juillet 2026
- Groupe parents d’ados Relais Ados Parents Pertuis 7 juillet 2026
- Cœur de quartier Pertuis 8 juillet 2026
- Soirée vin et food truck au Domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis 10 juillet 2026
- stage de théâtre Galerie Namastart Pertuis 11 juillet 2026