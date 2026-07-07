Mon père avait 3 vaches Théâtre de Verdure Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Mon père avait 3 vaches

Vendredi 4 juin 2027 de 21h à 22h10.

167 rue Résini. Théâtre de Verdure Colline Saint Sépulcre Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 21:00:00

fin : 2027-06-04 22:10:00

Date(s) :

2027-06-04

De l’humour et de la poésie pour suggérer la réflexion.

Le spectacle dresse un portrait de l’agriculture d’aujourd’hui, avec poésie, humour et bienveillance. Yves-Marie Le Texier est fils d’agriculteur du Centre Bretagne. Il a grandi dans une ferme au rythme des récoltes et du prix du lait.

En fouillant dans ses souvenirs, le comédien pose le point de départ d’une réflexion d’actualité sur l’évolution du monde agricole breton ruralité, mal-être paysan, environnement…

Cinq avatars d’Yves-Marie se présentent à nous comme autant d’agriculteurs, aussi différents les uns des autres. S’il avait repris l’exploitation familiale, lequel serait-il devenu ?



Cie MouTon MaJor

Avec et interprétation Yves-Marie Le Texier

Acc.mise en scène et regard extérieur Tatiana le Petitcorps

Vidéo Samuel Volson

A Partir de 12 ans .

Théâtre de Verdure Colline Saint Sépulcre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

Humor and poetry to inspire reflection.

L’événement Mon père avait 3 vaches Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis