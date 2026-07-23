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Mon royaume pour un poney Théâtre Municipal Sens

jeudi 7 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
jeudi 7 janvier 2027
Fin
jeudi 7 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Sens

Mon royaume pour un poney

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:30:00
fin : 2027-01-07

Date(s) :
2027-01-07

À partir de 10 ans
Le nouveau délire de l’équipe des Faux British
Quand le théâtre rit de lui-même. Comédie satirique explosive qui plonge dans le chaos des coulisses d’un spectacle. Les répétitions se transforment en champs de bataille entre ambition artistique et réalité commerciale impitoyable !

La mise en scène et l’énergie d’une troupe des plus truculentes emportent le public dans un rire contagieux. TÉLÉRAMA
La salle est hilare ! FRANCE 2 TÉLÉMATIN
Le nouveau délire théâtral de Gwen Aduh et sa bande. PARIS PREMIÈRE
L’humour décalé de cette comédie casse tous les codes. FRANCE 3 MATINALE

Auteur Philippe Vieux
Metteur En Scène Gwen Aduh
Distribution
Andy Cocq, Krystoff Fluder, Jean Marie Lecoq ou Philippe Vieux, Miren Pradier, Matthieu Rozé ou Henri Costa et Denis D’Arcangelo ou Valérie Moureaux
Production FEMMES À BARBE PRODUCTION

Durée 1H35   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Mon royaume pour un poney

L’événement Mon royaume pour un poney Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais

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