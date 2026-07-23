Mon royaume pour un poney Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Mon royaume pour un poney

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:30:00

fin : 2027-01-07

Date(s) :

2027-01-07

À partir de 10 ans

Le nouveau délire de l’équipe des Faux British

Quand le théâtre rit de lui-même. Comédie satirique explosive qui plonge dans le chaos des coulisses d’un spectacle. Les répétitions se transforment en champs de bataille entre ambition artistique et réalité commerciale impitoyable !

La mise en scène et l’énergie d’une troupe des plus truculentes emportent le public dans un rire contagieux. TÉLÉRAMA

La salle est hilare ! FRANCE 2 TÉLÉMATIN

Le nouveau délire théâtral de Gwen Aduh et sa bande. PARIS PREMIÈRE

L’humour décalé de cette comédie casse tous les codes. FRANCE 3 MATINALE

Auteur Philippe Vieux

Metteur En Scène Gwen Aduh

Distribution

Andy Cocq, Krystoff Fluder, Jean Marie Lecoq ou Philippe Vieux, Miren Pradier, Matthieu Rozé ou Henri Costa et Denis D’Arcangelo ou Valérie Moureaux

Production FEMMES À BARBE PRODUCTION

Durée 1H35 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Mon royaume pour un poney

L’événement Mon royaume pour un poney Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais