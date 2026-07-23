Mon royaume pour un poney Théâtre Municipal Sens
jeudi 7 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Mon royaume pour un poney
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:30:00
fin : 2027-01-07
Date(s) :
2027-01-07
À partir de 10 ans
Le nouveau délire de l’équipe des Faux British
Quand le théâtre rit de lui-même. Comédie satirique explosive qui plonge dans le chaos des coulisses d’un spectacle. Les répétitions se transforment en champs de bataille entre ambition artistique et réalité commerciale impitoyable !
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L’humour décalé de cette comédie casse tous les codes. FRANCE 3 MATINALE
Auteur Philippe Vieux
Metteur En Scène Gwen Aduh
Distribution
Andy Cocq, Krystoff Fluder, Jean Marie Lecoq ou Philippe Vieux, Miren Pradier, Matthieu Rozé ou Henri Costa et Denis D’Arcangelo ou Valérie Moureaux
Production FEMMES À BARBE PRODUCTION
Durée 1H35 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Mon royaume pour un poney
L’événement Mon royaume pour un poney Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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