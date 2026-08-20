« Mon trésor », l’exposition inaugurale de Memento, Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse, Avignon

Informations pratiques

« Mon trésor », l’exposition inaugurale de Memento 19 et 20 septembre Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’inauguration, une première exposition temporaire est consacrée aux trésors patrimoniaux conservés par le Département. Une cinquantaine d’objets archéologiques, muséaux et de documents d’archives esquissent ainsi le portrait du Vaucluse.

« Mon trésor » suggère une relation intime, un attachement fort à un objet singulier, souvenir d’une histoire personnelle ou collective. La muséographie invite à découvrir ces trésors, ainsi que la vie des hommes et des femmes en lien avec chacun, dans une relation individuelle. Grâce à des dispositifs numériques, immersifs et sensoriels, elle fait vivre une expérience, ressentir le patrimoine.

A découvrir seul, entre amis ou en famille !

Visite libre de 14h à 18h

Memento, pôle des patrimoines de Vaucluse 230 rue Marcel Demonque, 84140 Avignon Avignon 84000 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 86 16 18 https://memento.vaucluse.fr/ https://www.facebook.com/share/18mru5FUGM/;https://www.instagram.com/mementovaucluse?igsh=MTU4ZHVvc243ODhsbA== Memento a ouvert ses portes en mai 2026.

Réalisé par l’atelier aup Gautier+Conquet, le pôle des patrimoines de Vaucluse est dédié à la conservation des fonds d’archives, des collections archéologiques et muséales. L’architecture a été pensée pour être au service de cette mission de conservation.

Le nom de Memento, « Souviens-toi » en latin, rappelle à quel point cet équipement est voulu comme un lieu de transmission, de découverte, de rencontre entre les citoyens et le patrimoine. La transparence des espaces dédiés aux publics invite à entrer, à partager des expériences, à vivre des émotions. https://memento.vaucluse.fr/informations-pratiques/memento-informations-pratiques

À l’occasion de l’inauguration, une première exposition temporaire est consacrée aux trésors patrimoniaux conservés par le Département. Une cinquantaine d’objets archéologiques, muséaux et de ainsi …

©Département de Vaucluse