Mon Village Vacances Atelier de Construction de Cerf-Volant Berck vendredi 10 juillet 2026.

Berck

Mon Village Vacances Atelier de Construction de Cerf-Volant

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Découpe, assemble, fixe et le tour est joué ! Rejoins-nous pour créer ton propre cerf-volant monofil.

13€/enfant

Durée 1h30

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 2 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous dans la salle d’activité Mon Village Vacances (au pied du poste de secours).

Tous les vendredis du 10/07 au 28/08

De 14h30 à 16h

La formule comprend

Atelier créatif encadré par un animateur Mon Village Vacances.

Réservation sur reservation.berck.fr .

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Atelier de Construction de Cerf-Volant Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Adrien Duflos