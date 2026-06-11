Mon Village Vacances Atelier Ukulélé Berck
Mon Village Vacances Atelier Ukulélé Berck mercredi 8 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Atelier Ukulélé
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le ukulélé est un instrument de musique de plus en plus populaire à travers le monde. Abordable, léger et facile à transporter, il offre un apprentissage progressif et simple. Idéal pour jouer seul, il permet aussi de faire de la musique en famille ou entre amis. Il est aussi l’instrument parfait pour l’accompagnement de chansons pour petits et grands.
Durée 1h30
Tarif 10€
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MINIMUM 3 personnes
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous mercredi 22/10 à 14h30
Sur réservation
Rendez-vous dans la salle d’animations Mon Village Vacances au pied du poste de secours.
La formule comprend Une initiation au Ukulélé encadré par un membre de l’association Si Becarré de Berck-sur-Mer. Le ukulélé est prêté.
Dès 8 ans .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Atelier Ukulélé Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq
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