Mon Village Vacances Baby-gym Berck
Mon Village Vacances Baby-gym Berck vendredi 10 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Baby-gym
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Une séance de baby gym ludique et sensorielle les pieds dans le sable (repli en salle en cas de mauvais temps). Parcours moteurs, jeux et matériel d’éveil adaptés permettront aux tout-petits de bouger, explorer et s’amuser en toute sécurité. Chaque séance débute et se termine par un petit cercle de bienvenue et d’au revoir pour partager un moment convivial.
Vendredis 10/07 et 31/07
De 9h30 à 10h30
Sur réservation
Réservation sur reservation.berck.fr .
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Baby-gym Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Justin Bataille
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