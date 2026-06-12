Berck

Mon Village Vacances Danse Expérience Zumba

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Chaque vendredi pendant les deux mois estivaux, venez profiter de cours de danse variés salsa, bachata, zumba et afro. Quatre univers, quatre rythmes, pour bouger, se défouler et partager un moment convivial tout l’été.

Rendez-vous pour une séance d’entraînement physique complète cardio, préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies s’enchaîneront au rythme latino !

Durée 1h

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MINIMUM 2 PERSONNES

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 18h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Tous les vendredis du 04/07 au 29/08 (sauf le 25/07) de 18h à 19h30

RDV Place de l’Entonnoir

La formule comprend

Cours de sport avec un professionnel.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, une bouteille d’eau.

GRATUIT Famille .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Danse Expérience Zumba Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq