Berck

Mon Village Vacances Eveil matin au bord de l’eau

Esplanade Parmentier Salle d’Animations Poste de Secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Une parenthèse bien-être en famille au rythme des vagues pour démarrer la journée en douceur.

Entre mouvements du corps, jeux de respiration, moments de concentration et activités en duo parent-enfant, chacun profite d’un instant de détente et de complicité les pieds dans le sable.

Un réveil ressourçant pour repartir dynamisé, apaisé et prêt à profiter pleinement de la journée.

Famille dès 4 ans.

Tarif

– Adulte 6€

– Enfant 4€

Durée 1h

Sur réservation. .

Esplanade Parmentier Salle d’Animations Poste de Secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Eveil matin au bord de l’eau Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq