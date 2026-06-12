Mon Village Vacances Fit’Family Berck
Mon Village Vacances Fit’Family Berck mercredi 8 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Fit’Family
Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Profitez de vos vacances pour partager un moment sportif en famille. Lors de cette séance, défoulez-vous avec vos enfants, petits ou grands, autour d’un entraînement sportif ludique.
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 2 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
A 11h au pied du poste de secours.
Tarif: gratuit
La formule comprend
Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.
Équipement à prévoir
Tenue de sport, serviette de bain, bouteille d’eau. .
Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Mon Village Vacances Fit’Family Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq
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