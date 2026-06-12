Berck

Mon Village Vacances Fit’Family

Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Profitez de vos vacances pour partager un moment sportif en famille. Lors de cette séance, défoulez-vous avec vos enfants, petits ou grands, autour d’un entraînement sportif ludique.

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 2 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

A 11h au pied du poste de secours.

Tarif: gratuit

La formule comprend

Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, serviette de bain, bouteille d’eau. .

Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Mon Village Vacances Fit’Family Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq