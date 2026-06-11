Berck

Mon Village Vacances Gym Douce

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

La gym douce consiste à repenser la pratique du sport pour mettre en avant les besoins du corps. Une séance de gym douce va ainsi éviter d’agresser les articulations. Ce cours s’adapte à chacun.

Durée 45min

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Tous les mercredis du 8/07 au 26/08 De 9h30 à 10h15

INSCRIPTION NON OBLIGATOIRE

Rendez-vous au pied du Poste de Secours

La formule comprend

Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.

La formule comprend Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.

Équipement à prévoir Tenue de sport, serviette, bouteille d’eau.

GRATUIT Pour les ados/adultes .

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Gym Douce Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq