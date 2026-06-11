Mon Village Vacances Marche dans l’eau Berck
Mon Village Vacances Marche dans l’eau Berck lundi 6 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Marche dans l’eau
esplanade Parmentier Poste de Secours (au pied) Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Entre la marche nordique et de longe côte, découvrez les différents paysages de notre belle plage tout en pratiquant une activité accessible à tous. Marcher sur le sable et dans l’eau (genoux max) à votre rythme dans une ambiance conviviale !
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 3 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Tous les lundis et vendredis du 6/07 au 28/08 De 10h30 à 11h15
Rendez-vous au pied du Poste de Secours
La formule comprend
Sortie accompagnée par un animateur sportif.
Équipement à prévoir
Tenue de bain adaptée. .
esplanade Parmentier Poste de Secours (au pied) Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Marche dans l’eau Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq
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