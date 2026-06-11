Berck

Mon Village Vacances Marche dans l’eau

esplanade Parmentier Poste de Secours (au pied) Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Entre la marche nordique et de longe côte, découvrez les différents paysages de notre belle plage tout en pratiquant une activité accessible à tous. Marcher sur le sable et dans l’eau (genoux max) à votre rythme dans une ambiance conviviale !

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Tous les lundis et vendredis du 6/07 au 28/08 De 10h30 à 11h15

Rendez-vous au pied du Poste de Secours

La formule comprend

Sortie accompagnée par un animateur sportif.

Équipement à prévoir

Tenue de bain adaptée. .

esplanade Parmentier Poste de Secours (au pied) Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Marche dans l’eau Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq