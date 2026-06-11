Mon Village Vacances Mini-Olympiades de la plage Berck vendredi 10 juillet 2026.

Berck

Mon Village Vacances Mini-Olympiades de la plage

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les Mini Olympiades de la plage invitent les enfants à rejoindre l’une des deux équipes pour relever une série de défis sportifs et ludiques les pieds dans le sable (repli en salle en cas de mauvais temps). Adresse, équilibre, rapidité et esprit d’équipe seront au rendez-vous dans une ambiance dynamique et conviviale. À chaque épreuve, des points sont remportés pour son équipe… mais ici, tout le monde repart gagnant après un moment rempli de rires et de bonne humeur !

Vendredis 10/07 et 31/07

De 11h à 12h

Sur réservation

Réservation sur reservation.berck.fr .

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Mini-Olympiades de la plage Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Clemence LEDOUX