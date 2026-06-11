Mon Village Vacances Pilates Berck
Mon Village Vacances Pilates Berck vendredi 10 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Pilates
Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Ce cours vous permet de renforcer les muscles profonds en douceur, d’améliorer votre équilibre et votre posture.
Durée 45min
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 3 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Tous les vendredis du 10/07 au 28/08 De 9h30 à 10h15
Au pied du Poste de Secours
La formule comprend
Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.
Équipement à prévoir
Tenue de sport, serviette de bain, bouteille d’eau.
GRATUIT Ados/Adultes
Inscriptions reservation.berck.fr .
Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Pilates Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq
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