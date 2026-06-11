Berck

Mon Village Vacances Pilates

Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Ce cours vous permet de renforcer les muscles profonds en douceur, d’améliorer votre équilibre et votre posture.

Durée 45min

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Tous les vendredis du 10/07 au 28/08 De 9h30 à 10h15

Au pied du Poste de Secours

La formule comprend

Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, serviette de bain, bouteille d’eau.

GRATUIT Ados/Adultes

Inscriptions reservation.berck.fr .

Esplanade Parmentier rdv au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Pilates Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq