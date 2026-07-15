Mondes Sauvages Le Dôme Caen

Informations pratiques

Caen

Mondes Sauvages

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Rencontre présentée par Stéphane Durand directeur de la collection Mondes Sauvages / Actes Sud avec Frédéric Jiguet, Estelle Zhong Mengual et Pauline Peyrade (Artistes associées).

Rencontre présentée par Stéphane Durand directeur de la collection Mondes Sauvages / Actes Sud avec Frédéric Jiguet, Estelle Zhong Mengual et Pauline Peyrade (Artistes associées)

Rencontre pour explorer, à la croisée de l’art, de la littérature et de la recherche, notre manière de cohabiter avec le vivant en ville et dans nos imaginaires. Dans le sillage de la collection Mondes Sauvages (Actes Sud), ce dialogue invite à porter un autre regard sur le monde qui nous entoure, des oiseaux migrateurs aux animaux discrets de nos rues.

Stéphane Durand Biologiste et ornithologue, il participe comme co-auteur et conseiller scientifique aux aventures cinématographiques de Jacques Perrin depuis 1997. En 2020, il rejoint les éditions Actes Sud après avoir créé la collection Mondes Sauvages. Il y anime le pôle Sciences, Nature et Société. Il est l’auteur de 20000 ans | œuvres | Éditions Actes Sud et co-auteur avec Gilbert Cochet de Ré-ensauvageons la France | œuvres | Éditions Actes Sud.

Frédéric Jiguet Ingénieur agronome, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la conservation, Frédéric Jiguet dirige longtemps le Centre de recherche sur la biologie des populations d’oiseaux et coordonne à l’échelle nationale toutes les activités de baguage des oiseaux. Il est ainsi un spécialiste reconnu internationalement de la migration des oiseaux et de l’évolution des populations d’oiseaux face aux changements climatiques. Il est l’auteur de nombreux livres sur les oiseaux destinés au grand public tels que Vivent les corneilles publié chez Actes Sud en 2024.

Pauline Peyrade (Artiste associée) est romancière, écrivaine de théâtre et responsable pédagogique du département Écriture de l’ENSATT. Ses pièces sont publiées aux Solitaires Intempestifs. Elle a reçu le Prix Bernard-Marie Koltès pour Poings en 2019, le Grand Prix de littérature dramatique 2021, le Prix Ubu du Meilleur texte étranger (Italie) 2022 et le Prix Godot 2022 pour À la carabine . Elle publie son premier roman, L’Âge de détruire , en 2023, aux éditions de Minuit. Il reçoit le Goncourt du premier roman. Les Habitantes paraît en janvier 2026 chez le même éditeur.

Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Mondes Sauvages

A discussion hosted by Stéphane Durand, director of the Mondes Sauvages / Actes Sud series, with Frédéric Jiguet, Estelle Zhong Mengual and Pauline Peyrade (associated artists).

L’événement Mondes Sauvages Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité