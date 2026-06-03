Mondrian dans tous ses états Micro-Folie Civray mercredi 3 juin 2026.

Civray

Mondrian dans tous ses états

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-13

Finalisation du projet Mondrian dans tous ses états , avec une petite exposition à découvrir très bientôt.

Gratuit, sur inscription. .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

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English : Mondrian dans tous ses états

L’événement Mondrian dans tous ses états Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou