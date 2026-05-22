Monet, Peindre le Temps Loft Cinémas Châtellerault
Monet, Peindre le Temps Loft Cinémas Châtellerault jeudi 3 décembre 2026.
Châtellerault
Monet, Peindre le Temps
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 21:30:00
Date(s) :
2026-12-03
L’année 2026 sera celle du centenaire de la mort du peintre Claude Monet (1840-1926). Pour marquer cet anniversaire, le musée de l’Orangerie organise une exposition centrée sur le rapport de l’œuvre de Monet au temps. Il est considéré dès les années 1870 comme l’artiste impressionniste par excellence. Son œuvre en vient rapidement à se confondre avec la nouvelle peinture , tant elle en résume les caractéristiques (exécutée le plus souvent en plein air, avec une touche rapide révélant l’impression d’un instant.) Dans les années 1890 avec les séries comme Les cathédrales, Les meules, Les peupliers, le peintre révèle une démarche proche de la dissection du temps, jusqu’au testament final des Nymphéas. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Monet, Peindre le Temps
L’événement Monet, Peindre le Temps Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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