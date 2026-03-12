Monika Kabasele & Hugo Corbin en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les textures sonores, fines et mouvantes, se déploient grâce aux pédales d’effets, créant des paysages sensibles et enveloppants. Leur répertoire mêle compositions originales ; en espagnol, grec, portugais, anglais et français ; et relectures de standards de jazz, dont ils étirent les formes pour mieux se les approprier. Leur musique invite à l’écoute et au partage, dans une atmosphère douce et bienveillante – un moment suspendu, comme un dimanche lumineux.

Monika Kabasele : voix, compositions

Hugo Corbin : guitare, compositions

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, folk, compositions — Au fil du temps, le dialogue musical entre Monika et Hugo façonne un langage singulier, porté par une large place laissée à l’improvisation.

Le dimanche 24 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 24 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-25T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T19:30:00+02:00_2026-05-24T20:30:00+02:00;2026-05-24T21:30:00+02:00_2026-05-24T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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