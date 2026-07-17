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AGENDA · Vendôme

Monique Tello « Où est le chat (1986-2026)? », Grand manège du quartier Rochambeau, Vendôme

samedi 19 septembre 2026 · Grand manège du quartier Rochambeau · Vendôme

Monique Tello « Où est le chat (1986-2026)? », Grand manège du quartier Rochambeau, Vendôme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grand manège du quartier Rochambeau
Adresse
Quartier Rochambeau, 41100 Vendôme
Ville
41100 Vendôme
Département
Loir-et-Cher

Monique Tello « Où est le chat (1986-2026)? » 19 et 20 septembre Grand manège du quartier Rochambeau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée de l’exposition par Philippe Berthommier le samedi et le dimanche à 16h30 (durée : 1h).

Grand manège du quartier Rochambeau Quartier Rochambeau, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien manège équestre (1856-57). Bâtiment au cœur d’une ancienne caserne de cavalerie créée au début du XIXe siècle et ayant abrité entre autres, de 1802 à 1914 le régiment du XXe chasseur. Charpente en bois et métal avec des fermes à la « Polonceau ».
Visite commentée de l’exposition par Philippe Berthommier le samedi et le dimanche à 16h30 (durée : 1h).

©Monique Tello

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