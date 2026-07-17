Monique Tello « Où est le chat (1986-2026)? », Grand manège du quartier Rochambeau, Vendôme

Informations pratiques

Monique Tello « Où est le chat (1986-2026)? » 19 et 20 septembre Grand manège du quartier Rochambeau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée de l’exposition par Philippe Berthommier le samedi et le dimanche à 16h30 (durée : 1h).

Grand manège du quartier Rochambeau Quartier Rochambeau, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien manège équestre (1856-57). Bâtiment au cœur d’une ancienne caserne de cavalerie créée au début du XIXe siècle et ayant abrité entre autres, de 1802 à 1914 le régiment du XXe chasseur. Charpente en bois et métal avec des fermes à la « Polonceau ».

Visite commentée de l’exposition par Philippe Berthommier le samedi et le dimanche à 16h30 (durée : 1h).

©Monique Tello