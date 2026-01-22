Monroe Récital de chants Sacrés Angers
Début : 2026-10-16 20:00:00
Révélée en 2024 au grand public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme une figure majeure d’une nouvelle génération d’artistes lyriques. .
