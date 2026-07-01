MONSIEUR 0, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

MONSIEUR 0 Mercredi 16 décembre, 15h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 8 à 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:35:00+01:00

Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:35:00+01:00

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour tromper sa solitude se débat avec ses cerceaux rouges.

Et il faut bien convenir qu’un cerceau ça n’est pas anodin : ça permet de tortiller des fesses bien entendu et plein de belles choses aussi sans aucun doute, mais surtout c’est un cercle ! On ne sait s’il est vertueux ou vicieux, ni où il commence ni où il finit ni même dans quel sens il tourne, et tout cela rend légèrement fou.

Une courte pièce entre danse, manipulation et théâtre, avec toujours les cerceaux au milieu, et Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux.

Un petit monde qui tourne en rond, tout simplement.

Ecriture et interprétation : Sylvain Julien

Mise en scène : Fleur Sulmont

www.projetiopido.wixsite.com/sylvainjulien

Vidéo

En partenariat avec La ligue de l’enseignement 04

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.projetiopido.wixsite.com/sylvainjulien »}, {« data »: {« author »: « Le Vellein, scu00e8nes de la CAPI », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83cudfaa BIENNALE DE CIRQUE CAPI 2022 ud83cudfaanCerceaux farceurs pour circassien agitu00e9nVendredi 3 juin 2022 – 19hnDomarin, Salle de la Ferroniu00e8rennLundi 6 juin 2022 – 19hnSaint-Quentin-Fallavier, Chu00e2teaunnMardi 7 juin 2022 – 19hnu00c9close-Badiniu00e8res, Parking de la mairiennMonsieur O,u00a0petit bonhomme sec u00e0 lu2019u00e9nergie du00e9bordante, trompe sa solitude en se du00e9battant avec ses cerceaux rouges. Situations conflictuelles, sensuelles ou burlesques, il faut bien avouer que les relations avec un cerceau, ce n’est pas anodin, u00e7a peut vite tourner en rondu2026nnud83dudc49 Le du00e9tail de la programmation et la billetterie de la Biennale sur notre site !nhttps://levellein.capi-agglo.fr/nnud83dudc49 Suivez-nous sur les ru00e9seaux !nu27a1ufe0fFacebook : https://www.facebook.com/Levelleinnnud83cudfad Pour retrouver en vidu00e9o la saison en cours ainsi que les saisons passu00e9es, abonnez-vous u00e0 la chau00eene Le Vellein, scu00e8nes de la CAPI ud83cudfadnud83dudd14 Et n’oubliez pas d’activer vos notifications ud83dudd14 », « type »: « video », « title »: « MONSIEUR O – Sylvain Julien », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YyeKGIlymMQ/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YyeKGIlymMQ », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCprF8fQ0fRRjCRBg04091xQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Pièce de cirque drôle et absurde cirque jeune public

Isabelle Rosenbaum