Monsieur Batignole de Gérard Jugnot Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
mercredi 21 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Dans la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un bouche sans histoire, tente de survivre comme tant d’autres. Il aurait pu se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de l’infamie. Mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un enfant juif
À partir de 9 ans.
Pendant les vacances de la Toussaint
France, comédie dramatique, 100 min, Bac Films, 2002.
Le mercredi 21 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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