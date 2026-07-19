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Monsieur Batignole de Gérard Jugnot Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

mercredi 21 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Monsieur Batignole de Gérard Jugnot Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Dans la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un bouche sans histoire, tente de survivre comme tant d’autres. Il aurait pu se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de l’infamie. Mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un enfant juif

Réserver

À partir de 9 ans.

Pendant les vacances de la Toussaint

France, comédie dramatique, 100 min, Bac Films, 2002.
Le mercredi 21 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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