Monsieur Batignole de Gérard Jugnot Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

mercredi 21 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Dans la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un bouche sans histoire, tente de survivre comme tant d’autres. Il aurait pu se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de l’infamie. Mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un enfant juif

Réserver

À partir de 9 ans.



Pendant les vacances de la Toussaint



France, comédie dramatique, 100 min, Bac Films, 2002.

Le mercredi 21 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire

